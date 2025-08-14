В Екатеринбурге отдали под суд банду из пяти мужчин, которые, как считает следствие, похитили, избили и изнасиловали ножкой от стула мастера по ремонту мебели. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в силовых структурах региона.
Фигуранты обвиняются в похищении, вымогательстве, разбое, неправомерным завладением авто, сексуальном насилии и незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Преступления были совершены группой лиц по сговору.
Инцидент произошел 25 октября 2024 года. Несколько фигурантов избили мастера и привезли в подвал дома на улице Культуры. Там его продолжили избивать и стали вымогать 300 тысяч рублей. Поводом послужило то, что слесарь якобы обманул одного из них: не починил мебель и пропал. «Кроме того, у потерпевшего были насильно отобраны рабочие инструменты (общей стоимостью порядка 20 тысяч рублей), при помощи которых он осуществлял работу по ремонту и изготовлению мебели», — отметил старший помощник главы свердловского СКР полковник Александр Шульга.
Руководитель пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых добавил, что потерпевший смог выбежать из подвала. Затем он обратился за помощью к силовикам. Те устроили засаду, чтобы задержать предполагаемых преступников.
«После возвращения подельников на место они были схвачены силовиками. Как оказалось, задержанные ранее не были судимы, нигде официально не работали. Собранные по данному факту материалы сыщики передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые и довели дело до логического завершения», — отметил полковник Горелых.
