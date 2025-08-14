В ХМАО за бесценок продают прошлый урожай самой полезной в мире ягоды

В Югре перед началом сбора клюквы жители распродают прошлогодний замороженный урожай вдвое дешевле обычной цены. Купить ягоду сейчас можно за тысячу рублей за пятилитровое ведро, рассказали URA.RU сборщики.
«На днях начнется новый сезон сбора клюквы, поэтому многие избавляются от прошлогодней замороженной ягоды. Она, разумеется, вполне пригодна и по-прежнему полезна, но нужно освобождать место для новых запасов. Поэтому пятилитровое ведро можно сейчас взять и за тысячу рублей. Свежая будет примерно по 350 рублей за литр», — рассказал один из продавцов.
По словам предпринимателя Линара из Нижневартовска, чья семья десятилетиями профессионально занимается сбором дикоросов, стоимость клюквы в ХМАО напрямую зависит от урожайности. «Год 2024-ый был год урожайным, а 2023-й — нет. Тут все зависит от погоды, клюква не любит жару. В неурожайный год у нас даже оптом закупали из Тюмени и Тобольска по 350–400 рублей за литр, а у себя по 600–700 рублей реализовали», — пояснил он. В этом году урожай прогнозируют богатым, поэтому розничная цена на свежую клюкву может быть ниже.
Ранее URA.RU сообщало, что сборщики клюквы в ХМАО рассекретили места сбора ягоды. Жителям Нижневартовска, например, даже далеко ехать не надо — достаточно добраться примерно до 20-го километра Радужнинской дороги, где начинаются дачные кооперативы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!