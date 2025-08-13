Где в ХМАО собирают самую полезную в мире ягоду

В Югре скоро начнется сезон сбора клюквы, которую считают одной из самых полезных ягод. Нынешний год обещает богатый урожай. URA.RU узнало, где в округе можно без труда набрать полные ведра.
Клюквы в этом году будет много
«Дней через десять уже можно собирать, правда, она будет зеленая, но через две недели дозреет в домашних условиях. Далеко ехать за ягодой не придется — найти клюкву можно даже на болотах, торфянниках и заболоченных берегах озер рядом с городами ХМАО», — рассказал URA.RU владелец торговой марки «Сибирская ягода» Линар из Нижневартовска. Он отметил, что сезон, в отличие от 2023 года, будет урожайным: клюкве для созревания не нужна жара, а теплым нынешнее лето в округе не было, что создало благоприятные условия для «охоты».
Секретные места
Семья собеседника уже более 30 лет профессионально занимается сбором дикоросов. Их угодья находятся неподалеку от села Варьеган за городом Радужным, и там клюквf будет точно. Но ехать так далеко необязательно.
«Жителям Нижневартовска достаточно добраться примерно до 20-го километра Радужнинской дороги, где начинаются дачные кооперативы. Сворачивайте с трассы, ищите болотца», — рекомендует Линар. Клюквенные болота есть и рядом с Радужным — ягоду ищут у заросшей протоки реки Аган.
В Сургутском районе советуют деревню Русскинскую и берега реки Тром-Аган. Много клюквы можно собрать в природном парке Нумто и у прибрежных озер. Жителям Нефтеюганска рекомендуют ехать по трассам в сторону Сургута или Пыть-Яха. «Надо свернуть с трассы в отвод, проехать лес и дальше будут болота», — пояснил один из знатоков. Драгоценная ягода есть и по дороге на Усть-Юган — достаточно проехать пару километров.
Советы от профи
Профессиональные сборщики отмечают, что не стоит тратить время на мелкую ягоду. «Есть участки, где разбросано много мелкой клюквы. Но лучше искать кочки, где ягода растет кучно. Растущая на мху — крупнее», — советует один из них.
Собираться в лес стоит в специальной экипировке — с высокими резиновыми сапогами, лучше болотниками. Обязательно взять репелленты и средства навигации — GPS-трекер или умные часы, а также свисток для отпугивания зверей. Перед выходом нужно сообщить близким, куда направляетесь.
