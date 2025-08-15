Хинштейн обнародовал информацию о последствиях ночной атаки ВСУ

В ночь на 15 августа 2025 года в Железнодорожном округе Курска был нанесен удар ВСУ, в результате чего повреждены жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Больше всего пострадал дом по адресу улица Союзная, 55Б, где загорелись четыре верхних этажа. По предварительной информации, погибла женщина 45 лет, еще 12 человек получили ранения, написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. На месте работают все необходимые службы: идет разбор завалов, вывозится мусор. Волонтеры «Единой России» и Народного фронта оказывают помощь пострадавшим. Комиссия оценивает масштаб ущерба, специалисты обследуют здания.
По данным администрации, жильцам пострадавших квартир предложено временное размещение в пунктах временного пребывания, однако на утро заявок на переселение не поступило. В соседних домах отмечены повреждения фасадов и выбитые окна. Всего, по предварительным расчетам, пострадали 11 жилых домов, где ударной волной выбиты окна, а также около 50 автомобилей. В результате атаки повреждены три социальных объекта — школа, детский сад и детская поликлиника.
Власти организовали отдельное окно для обращений пострадавших в филиале МФЦ №3 по адресу: Курск, улица Республиканская, 50М. Сегодня специалисты планируют восстановить тепловой контур зданий и приступить к замерам окон для скорейшего начала восстановительных работ. Девять из двенадцати пострадавших госпитализированы в Курскую областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.