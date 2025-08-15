РЕН ТВ: в пороховом цеху рязанского завода прогремел взрыв, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три человека пострадали при взрыве на заводе
Три человека пострадали при взрыве на заводе Фото:

Три человека получили травмы в результате взрыва, который произошел в пороховом цеху бывшего завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Взрыв прогремел в одном из цехов, где ранее осуществлялось производство пороха, рассказал источник в беседе с РЕН ТВ. Все трое пострадавших были госпитализированы после случившегося.

Отмечается, что юридическое лицо ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» было официально ликвидировано еще 29 июля 2025 года. Решение о прекращении деятельности предприятия принято арбитражным судом, завершение конкурсного производства датируется 4 июня 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три человека получили травмы в результате взрыва, который произошел в пороховом цеху бывшего завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Взрыв прогремел в одном из цехов, где ранее осуществлялось производство пороха, рассказал источник в беседе с РЕН ТВ. Все трое пострадавших были госпитализированы после случившегося. Отмечается, что юридическое лицо ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» было официально ликвидировано еще 29 июля 2025 года. Решение о прекращении деятельности предприятия принято арбитражным судом, завершение конкурсного производства датируется 4 июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...