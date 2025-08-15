РЕН ТВ: в пороховом цеху рязанского завода прогремел взрыв, есть пострадавшие

Три человека получили травмы в результате взрыва, который произошел в пороховом цеху бывшего завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Взрыв прогремел в одном из цехов, где ранее осуществлялось производство пороха, рассказал источник в беседе с РЕН ТВ. Все трое пострадавших были госпитализированы после случившегося.
Отмечается, что юридическое лицо ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» было официально ликвидировано еще 29 июля 2025 года. Решение о прекращении деятельности предприятия принято арбитражным судом, завершение конкурсного производства датируется 4 июня 2024 года.
