Екатеринбуржец позвал жену в Крым, а потом сжег машину ее новому сожителю

В Екатеринбурге ревнивый муж сжег машину новому ухажеру жены, к которому она ушла. Подробности семейной драмы, закончившейся уголовным делом, URA.RU рассказали в городском УМВД РФ.
По данным ведомства, 8 августа в Верх-Исетском районе 32-летний мужчина поджог "Шевроле Круз". Владелец оценил ущерб в 1,5 млн рублей. Силовики оперативно задержали подозреваемого.
На допросе он сознался в преступлении и заявил, что поводом послужила ревность. "Хоть супруги не развелись, женщина жила с новым знакомым. Отвергнутый муж неоднократно предлагал ей вернуться, но она отказывалась. В день преступления мужчина снова позвонил ей и позвал на отдых в Крым, чтобы все начать сначала. Однако супруга ответила, что уже собирается с сожителем в Таиланд", — сообщили в полиции.
После этого екатеринбуржец купил растворитель и пришел к гаражу соперника. Залил внутрь горючую смесь и поджег. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!