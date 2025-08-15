Екатеринбуржец позвал жену в Крым, а потом сжег машину ее новому сожителю

В Екатеринбурге ревнивый муж сжег машину новому ухажеру жены, к которому она ушла. Подробности семейной драмы, закончившейся уголовным делом, URA.RU рассказали в городском УМВД РФ.

По данным ведомства, 8 августа в Верх-Исетском районе 32-летний мужчина поджог "Шевроле Круз". Владелец оценил ущерб в 1,5 млн рублей. Силовики оперативно задержали подозреваемого.

На допросе он сознался в преступлении и заявил, что поводом послужила ревность. "Хоть супруги не развелись, женщина жила с новым знакомым. Отвергнутый муж неоднократно предлагал ей вернуться, но она отказывалась. В день преступления мужчина снова позвонил ей и позвал на отдых в Крым, чтобы все начать сначала. Однако супруга ответила, что уже собирается с сожителем в Таиланд", — сообщили в полиции.

После этого екатеринбуржец купил растворитель и пришел к гаражу соперника. Залил внутрь горючую смесь и поджег. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

