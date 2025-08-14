Сборщиков шишек в ХМАО предостерегли от влюбленных лосей

Природнадзор ХМАО предупредил югорчан о брачном периоде у лосей, который начнется одновременно с сезоном кедровых шишек. Сборщиков просят остерегаться диких животных при походе в лес.
«Лучшее время сбора — после ветра и дождя, когда шишки становятся тяжелее и чаще падают. Берите с собой перчатки, отмыть руки от смолянистой шишки будет тяжело. И не забывайте про клещей, змей, диких животных, которые могут поджидать в лесу. Сезон сбора как раз попадает на брачный период у лосей», — рассказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» первый замруководителя Природнадзора ХМАО Александр Бирюков.
Сезон сбора кедровых шишек в округе начнется 25 августа. Нормативы заготовки для граждан не установлены. Главное правило — поднимать только упавшие на землю шишки. Запрещено повреждать деревья, трясти их и ломать ветки. За сруб дерева предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее URA.RU рассказывало, что на сборе кедровых шишек в ХМАО можно заработать более 400 тысяч рублей. Бизнесмены уже начали готовиться к сезону и набирать бригады рабочих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!