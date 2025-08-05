Жителей ХМАО зовут заработать почти полмиллиона на кедровых шишках

Жителей Югры зовут заработать на кедровых шишках более 400 тысяч рублей за сезон. Сбор в регионе начнется в конце августа, поэтому работодатели начали активно набирать бригады рабочих. Подробнее — в материале URA.RU.
«В прошлом году была цена по 2,5 тысячи за мешок. Но большой объем собирать не могли, потому что шишка была небольшая и ее было мало. Соответственно, собирали по 5-7 мешков. Но, примерно, семь-восемь тысяч можно заработать в день», — рассказал журналисту предприниматель Шамиль, занимающийся сбором в Нефтеюганске.
Бизнесмены, которые организовывают сборы, как правило, покупают шишку у своих рабочих за полцены. Взамен работникам не нужно искать точки сбыта. Также им показывают локацию для сбора, организовывают проживание в лесу, кормят, привозят к месту и выдают инвентарь. Во время хорошего урожая сборщики собирают по 10-12 мешков в день.
При таком раскладе за сезон, который длится в регионе около двух месяцев, рабочие могут заработать более 400 тысяч рублей. Но финальная зарплата зависит от выработки, урожая и цены шишек на рынке.
Часть сборщиков находят точки сбыта и продают скупщикам шишки сами. Так выручить за мешок можно в два раза больше. «Скупщиков очень много. Ближе к 25 августа они будут чуть ли не на каждом повороте», — отмечает предприниматель. Но главная проблема в таком случае найти урожайные места и обеспечить себе безопасность в лесу, например, от диких животных.
Ранее URA.RU рассказывало, что сезон сбора кедровых шишек в Югре стартует 25 августа. Он завершится с первым снегом. По правилам, собирать можно только опавшие шишки. Во время сбора кедрового урожая запрещено ломать ветки, рубить деревья или повреждать кору. А предприниматели должны действовать официально и не нарушать закон.
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