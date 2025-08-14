В команде губернатора ХМАО появился еще один тюменский чиновник

Первым заместителем директора департамента строительства и архитектуры ХМАО назначен Евгений Фомин. До назначения он возглавлял управление строительного надзора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Это креатура главы департамента строительства ХМАО Фролова. Ставка первого зама у него была вакантна почти год. Оба чиновника хорошо знакомы еще с Тюмени. Фролов до переезда в Ханты-Мансийск возглавлял областное управление госэкспертизы проектной документации», — рассказал инсайдер. Информация о назначении Фомина опубликована на сайте департамента.
Ранее URA.RU сообщало о переходе в регион бывшего зампредседателя думы Тюмени Дмитрия Осипова. Ему прочат пост первого замдиректора департамента госслужбы и кадровой политики.
