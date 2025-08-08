Бывший зампредседателя городской думы Тюмени Дмитрий Осипов готовится войти в правительство ХМАО-Югры. Он станет первым замом главного кадровика региона, сообщил агентству источник в югорских политкругах.
«Первый заместитель директора департамента госслужбы, кадровой политики и профилактики коррупции — будущая должность Осипова. Потенциально он может возглавить департамент», — рассказал инсайдер.
Дмитрий Осипов, комментируя URA.RU уход с позиции вице-спикера не стал раскрывать детали о будущем месте работы. Его потенциальный начальник — директор департамента Александр Деменко сообщил корреспонденту агентства, что ему о таком назначении не известно. В департамент направлен официальный запрос.
Деятельность депгосслужбы ХМАО курирует замгубернатора Ирина Чудова. Она перешла в правительство округа с позиции замглавы Тюмени, которую занимала при Руслане Кухаруке (действующий глава округа).
Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Осипов был освобожден от депутатских полномочий на внеочередном заседании думы 7 августа — он избирался в нее с 2013 года. Провожая коллегу депутаты желали ему удачи на новом месте работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.