Бывший вице-спикер гордумы Тюмени Осипов уходит в департамент госслужбы ХМАО
Бывший зампредседателя городской думы Тюмени Дмитрий Осипов готовится войти в правительство ХМАО-Югры. Он станет первым замом главного кадровика региона, сообщил агентству источник в югорских политкругах.

«Первый заместитель директора департамента госслужбы, кадровой политики и профилактики коррупции — будущая должность Осипова. Потенциально он может возглавить департамент», — рассказал инсайдер.

Дмитрий Осипов, комментируя URA.RU уход с позиции вице-спикера не стал раскрывать детали о будущем месте работы. Его потенциальный начальник — директор департамента Александр Деменко сообщил корреспонденту агентства, что ему о таком назначении не известно. В департамент направлен официальный запрос.

Деятельность депгосслужбы ХМАО курирует замгубернатора Ирина Чудова. Она перешла в правительство округа с позиции замглавы Тюмени, которую занимала при Руслане Кухаруке (действующий глава округа).

Как ранее сообщало URA.RU, Дмитрий Осипов был освобожден от депутатских полномочий на внеочередном заседании думы 7 августа — он избирался в нее с 2013 года. Провожая коллегу депутаты желали ему удачи на новом месте работы.

