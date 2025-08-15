В Челябинске мужчина пытался взорвать в ресторане страйкбольную гранату

В Челябинске мужчина грозился взорвать гранату в ресторане «Гордан» на Комсомольском проспекте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Причиной гнева стало долгое ожидание заказа.
«Сотрудниками отдела полиции Курчатовский задержан мужчина 1972 года рождения. Граната оказалась страйкбольная. Мотивы его поступка выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось в ресторане «Гордан» на Комсомольском проспекте. В зале, где было много посетителей, в том числе женщины и дети, мужчина грозился взорвать гранату. Он разозлился на долгое ожидание заказа. Когда ему сказали, что надо еще подождать, он достал гранату, рассказали очевидцы.
