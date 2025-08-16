Захарова разоблачила иностранные СМИ после их реакции на визит Путина в США

Мария Захарова считает, что американские СМИ находятся на грани безумия
Мария Захарова считает, что американские СМИ находятся на грани безумия Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Западные СМИ находятся в «состоянии помешательства» на фоне того, как Дональд Трамп встретил Владимира Путина в Анкоридже (Аляска). Такое мнение высказала российский дипломат Мария Захарова. 

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие. Три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что американские СМИ раскритиковали Трампа за слишком теплый прием Путина. По мнению политолога Павла Данилина, лидер США хорошо встретил российского президента назло Европе и Украине. Подробнее о том, что значит рукопожатие президентов и апплодисменты в адрес Путина — в интервью URA.RU.

