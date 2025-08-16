Путин подарил две иконы архиепископу на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент отметил, что архиерея Алексия всегда рады видеть в России
Президент отметил, что архиерея Алексия всегда рады видеть в России Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин 16 августа в Анкоридже (Аляска) встретился с американским православным архиереем владыкой Алексием и передал ему в дар две иконы. Встреча состоялась после церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище, где похоронены советские воины.

«Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», — цитируют президента РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что одна из подаренных икон изображает Германа Аляскинского, которого в православной традиции считают покровителем Америки. Вторую икону Путин передал в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в августе. Он пожелал владыке Алексию всего доброго и выразил признательность за развитие православия в США.

Владыка Алексий в ответ поблагодарил президента и сообщил, что хочет подарить ему икону, которую получил со Святой горы при рукоположении в епископы. "Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера", — отметил архиерей. 

В ходе визита Путин также поблагодарил директора мемориального кладбища за сохранение захоронений советских воинов. Президент отметил, что память о павших героях остается важным связующим звеном между Россией и США.

Саммит Трампа и Путина стал самой продолжительной встречей в истории их переговоров. В узком составе они длились 2 часа 45 минут. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 16 августа в Анкоридже (Аляска) встретился с американским православным архиереем владыкой Алексием и передал ему в дар две иконы. Встреча состоялась после церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище, где похоронены советские воины. «Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», — цитируют президента РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что одна из подаренных икон изображает Германа Аляскинского, которого в православной традиции считают покровителем Америки. Вторую икону Путин передал в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в августе. Он пожелал владыке Алексию всего доброго и выразил признательность за развитие православия в США. Владыка Алексий в ответ поблагодарил президента и сообщил, что хочет подарить ему икону, которую получил со Святой горы при рукоположении в епископы. "Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера", — отметил архиерей.  В ходе визита Путин также поблагодарил директора мемориального кладбища за сохранение захоронений советских воинов. Президент отметил, что память о павших героях остается важным связующим звеном между Россией и США. Саммит Трампа и Путина стал самой продолжительной встречей в истории их переговоров. В узком составе они длились 2 часа 45 минут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...