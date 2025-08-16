Трамп объяснил, от кого теперь зависит урегулирование на Украине

Трамп: урегулирование конфликта на Украине зависит от Зеленского и Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трам заявил, что окончание конфликта на Украине теперь зависит от Киева
Трам заявил, что окончание конфликта на Украине теперь зависит от Киева Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Теперь это, в самом деле, зависит от президента [Украины Владимира] Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Глава США тажке порекомендовал Зеленскому заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта.

Трамп сообщил, что переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине находятся на продвинутой стадии, при этом отметил, что президент Владимир Путин проявляет интерес к достижению соглашения. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Владимир Зеленский должен признать значительные потери, которые Украина несет в противостоянии с Россией.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Теперь это, в самом деле, зависит от президента [Украины Владимира] Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Глава США тажке порекомендовал Зеленскому заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта. Трамп сообщил, что переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине находятся на продвинутой стадии, при этом отметил, что президент Владимир Путин проявляет интерес к достижению соглашения. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Владимир Зеленский должен признать значительные потери, которые Украина несет в противостоянии с Россией. Встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...