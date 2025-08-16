Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Теперь это, в самом деле, зависит от президента [Украины Владимира] Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Глава США тажке порекомендовал Зеленскому заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта.
Трамп сообщил, что переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине находятся на продвинутой стадии, при этом отметил, что президент Владимир Путин проявляет интерес к достижению соглашения. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Владимир Зеленский должен признать значительные потери, которые Украина несет в противостоянии с Россией.
Встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.
