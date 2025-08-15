15 августа 2025

Ведущий Соловьев прилетел на День города в Екатеринбург. Фото

Владимир Соловьев несколько раз негативно высказался о городе
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург на 302-летие. Его заметили на фестивале «Энергия РМК», передает корреспондент URA.RU.

Соловьев находится в окружении врио свердловского губернатора Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Вместе они дали старт фестивалю. За ходом праздничных мероприятий, посвященных Дню города, агентство следит в режиме онлайн.

У Владимира Соловьева особая история взаимоотношения с Екатеринбургом. Он называл город то «центром мерзотной либероты», то «городом бесов». В конце 2024 года он в очередной раз раскритиковал Ельцин Центр и попросил нового полпреда президента РФ в УрФО Артема Жогу навести здесь порядок. При этом Соловьев частый гость мероприятий РМК. В частности, летом прошлого года приезжал на полигон «Свердловский», где проходили соревнования спецназа.

Вместе с этим телеведущий отдавал дань уважения участникам спецоперации РФ на Украине и рабочим на заводах. «Уральские промышленники делают для победы все. И им в спину вот такой нож. Гнилой зуб либерализма… Чистить это все надо каленым железом», — подчеркивал телеведущий.

Фестиваль «Энергия РМК» проходит впервые. В новом квартале «Архангел Михаил» возле ТРЦ «Мега» выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Также пройдет настоящий баскетбольный праздник: турнир с участием лучших спортсменов России, гостей из Сербии и Китая, мастер-классы олимпийских призеров, показательные матчи и яркая шоу-программа. За баскетбольный мяч возьмется даже Петр Ян, звезда смешанных единоборств и экс-чемпион UFC. Все это — подарок городу от основателя РМК Игоря Алтушкина.

Владимир Соловьев (по центру) с уральскими VIP
Владимир Соловьев (по центру) с уральскими VIP
Фото:

