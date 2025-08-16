Белгородского чиновника арестовали по делу о растрате

Чиновника из Белгородской области арестовали на два месяца
Чиновника из Белгородской области арестовали на два месяца

Заместителя главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева арестовали в Москве по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Такое решение принял Мещанский районный суд столицы.

«[Губарев] отправлен в столичный СИЗО по делу о растрате в особо крупном размере», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Арест Губарева продлится два месяца. В суде пояснили, что Губареву предъявлено обвинение по статье о растрате, совершенной в особо крупном размере.

Владимир Губарев с 1998 года занимал различные должности в муниципальных строительных организациях, а также руководящие позиции в профильных департаментах Белгородской области. В начале 2023 года после ухода с поста первого замминистра строительства региона он возглавил Управление капитального строительства Старооскольского городского округа. В мэрию Старого Оскола он пришел летом 2024 года.

