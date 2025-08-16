WP: последний разговор Трампа с Зеленским прошел более напряженно

Трамп провел напряженный разговор после саммита на Аляске
Трамп провел напряженный разговор после саммита на Аляске Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Звонок Трампа … был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте Washington Post.

Издание уточняет, что в ходе разговора обсуждались вопросы поддержки Украины и дальнейших шагов в отношении конфликта с Россией. В ходе беседы отмечается, что по ряду вопросов были разногласия, а также подчеркивалась необходимость координации действий между США, Украиной и европейскими странами.

