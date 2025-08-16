Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский дрон сбили над Воронежем
Украинский дрон сбили над Воронежем Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Воронежской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Около 17:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Информация появилась в telegram-канале ведомства. 

Ранее российское Министерство обороны неоднократно сообщало о перехвате и уничтожении украинских беспилотников в различных регионах страны. Так, 26 июля были сбиты два дрона над Ингушетией и Курской областью, а также шесть аппаратов в Северной Осетии и Московском регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Воронежской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Около 17:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Информация появилась в telegram-канале ведомства.  Ранее российское Министерство обороны неоднократно сообщало о перехвате и уничтожении украинских беспилотников в различных регионах страны. Так, 26 июля были сбиты два дрона над Ингушетией и Курской областью, а также шесть аппаратов в Северной Осетии и Московском регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...