Российские ПВО сбили дроны ВСУ над Ингушетией и Курской областью

Средствами противовоздушной обороны РФ перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Ингушетией и Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«26 июля с 10:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Ингушетия и Курской области», — сказано в официальном сообщении. Им поделилось Минобороны РФ.
Ранее военное ведомство докладывало о шести сбитых украинских дронах. Их уничтожили над Северной Осетией и Московским регионом. В утренние часы 26 июля средства ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ, следовавших в направлении Москвы.
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