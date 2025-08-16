16 августа 2025

На Украине оценили позицию Трампа по конфликту

FT: украинский чиновник назвал позицию Трампа по конфликту ударом в спину
Чиновники считают, что Трамп просто намерен как можно скорее заключить сделку
Чиновники считают, что Трамп просто намерен как можно скорее заключить сделку

Позиция президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, высказанная после саммита с Россией на Аляске, вызвала резкую реакцию украинских властей. Такое мнение высказали несколько украинских чиновников.

По словам одного из представителей украинского правительства, слова американского президента о необходимости мирного соглашения, а не простого перемирия, воспринимаются в Киеве как шаг, подрывающий поддержку Украины со стороны США. «Это удар в спину», — цитирует Financial Times неназванного украинского чиновника.

Другой источник газеты среди украинских официальных лиц выразил мнение, что Трамп стремится к быстрой сделке с Россией и не учитывает долгосрочные интересы Украины. По его словам, в Киеве опасаются, что Вашингтон может отказаться от прежней линии поддержки Киева ради скорейшего урегулирования конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с представителями России на Аляске заявил, что все стороны согласны: наилучшим способом завершения конфликта является достижение мирного соглашения. Американский лидер подчеркнул, что считает мирные переговоры единственной эффективной стратегией прекращения боевых действий.

Он также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации западных СМИ, разговор прошел более напряженно, чем обычно. 

