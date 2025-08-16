На Украине оценили позицию Трампа по конфликту

Позиция президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, высказанная после саммита с Россией на Аляске, вызвала резкую реакцию украинских властей. Такое мнение высказали несколько украинских чиновников.
По словам одного из представителей украинского правительства, слова американского президента о необходимости мирного соглашения, а не простого перемирия, воспринимаются в Киеве как шаг, подрывающий поддержку Украины со стороны США. «Это удар в спину», — цитирует Financial Times неназванного украинского чиновника.
Другой источник газеты среди украинских официальных лиц выразил мнение, что Трамп стремится к быстрой сделке с Россией и не учитывает долгосрочные интересы Украины. По его словам, в Киеве опасаются, что Вашингтон может отказаться от прежней линии поддержки Киева ради скорейшего урегулирования конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с представителями России на Аляске заявил, что все стороны согласны: наилучшим способом завершения конфликта является достижение мирного соглашения. Американский лидер подчеркнул, что считает мирные переговоры единственной эффективной стратегией прекращения боевых действий.
Он также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации западных СМИ, разговор прошел более напряженно, чем обычно.
