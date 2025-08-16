16 августа 2025

Эрдоган планирует принять участие в саммите ШОС в Китае

Президента Турции ожидают на площадке предстоящего саммита
Президента Турции ожидают на площадке предстоящего саммита

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с высокой долей вероятности посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«С большой долей вероятности, примет», — процитировало собственный источник в дипломатических кругах РИА Новости. По сведениям издания, мероприятие станет крупнейшим в истории ШОС. 

Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии саммита ШОС президент РФ Владимир Путин провел серию телефонных переговоров с лидерами стран-участниц организации. Российский лидер пообщался с руководством Узбекистана, Казахстана, Китая, Белоруссии и Индии.

