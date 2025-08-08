Путин за один день провел мини-саммит ШОС

Президент РФ Владимир Путин за один день по телефону провел мини-саммит ШОС. По сообщениям Кремля, Путин пообщался с лидерами Узбекистана, Казахстана, Китая, Белоруссии и Индии. Как объяснил URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, странам Организации важно выработать единую позицию для скоординированного ответа США, которые могут усилить давление.
Начало официальных релизов Кремля по всем состоявшимся сегодня телефонным разговорам с лидерами стран, входящих в Шанхайскую Организацию Сотрудничества ШОС), практически не отличалось друг от друга. Путин рассказал коллегам «об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом». Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко и Нарендра Моди поблагодарили российского лидера за информацию.
Си Цзиньпин, отметили в Кремле, «высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе». Моди «подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины». Лукашенко «высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса». Поддержку в поиске «политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса» выразили Мирзиеев и Токаев.
До саммита ШОС, который пройдет 31 августа — 1 сентября в китайском Тяньцзине, остается меньше месяца. При этом есть вероятность, что еще до встречи лидеров Шанхайской Организации Сотрудничества состоятся российско-американские переговоры, на которых Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят вопросы урегулирования украинского конфликта.
Как объяснил URA.RU политолог Вадим Козюлин, телефонные разговоры с коллегами по ШОС, позволяют Путину сформировать единое мнение по завершению конфликта на Украине. «Он, думаю, проинформировал их о предложениях, которые были переданы Вашингтону. Наверняка, это конструктивные, компромиссные предложения, хотя Россия не отказывается от собственных позиций, неоднократно озвученных ранее.
Вашингтон может что-то принять, что-то не принять, но Путину важно было обсудить текущую ситуацию с коллегами, составить общее впечатление и услышать их мнение, сформировать единую реакцию на действия Запада в лице Трампа», — полагает Козюлин.
По мнению политолога, для всех стран ШОС важно, чтобы этот конфликт завершился. Это вопрос региональной и глобальной безопасности. «Не будем забывать о вторичных санкциях: если Россия будет вести свою политику, Китай свою, а остальные будут смотреть в разные стороны, это будет слабая реакция на предполагаемые действия Вашингтона. Если это будет единая твердая позиция, Трамп подумает, прежде чем принимать какие-то радикальные меры. Наверняка по итогам саммита в Тяньцзине эти вопросы будут учтены в резолюции. Это вопросы, которые затрагивают не только крупнейших игроков — Россию и Китай, но и тех, кто близок к ним. Поэтому единство стран ШОС в этой ситуации очень важно», — заключил Вадим Козюлин.
Саммит ШОС пройдет в Китае 31 августа — 1 сентября. Кроме того, в эти дни будет отмечаться 80-летие победы во Второй мировой войне.
