16 августа 2025

Массовые протесты охватили Сербию

Протесты в Сербии переросли в столкновения с полицией
В Сербии проходят масштабные акции протеста, охватившие Белград и другие города страны. Демонстранты поджигают офисы правящей партии, нападают на здания госучреждений и вступают в столкновения с полицией. Об этом сообщают СМИ.

«Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В столице активисты пытаются поджечь помещение правящей партии при помощи фейерверков. В Нови-Саде также на улицы вышло множество людей, и там сохраняется напряженная обстановка», — пишет РИА Новости. 

Кроме того, в силовиков летели камни и железные прутья, полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов.

Массовые протесты в Сербии начались еще в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. С тех пор участники акций регулярно требуют досрочных парламентских выборов, а демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, разрушением офисов правящей Сербской прогрессивной партии и задержаниями.

