Стало известно содержание загадочного письма Меланьи Трамп Путину

Первая леди США Меланья Трамп обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом защитить детей. Глава Белого дома Дональд Трамп лично передал письмо соответствующего содержания российскому лидеру. Супруга политика выразила надежду, что руководитель государства сможет сделать шаг, который «послужит всему человечеству». Об этом сообщают западные СМИ.
«Защитив невинность детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время», — говорится в письме, которое процитировал телеканал Fox News.
По сведениям издания, никаких упоминаний о похищении детей в результате украинского вооруженного конфликта в тексте нет. Несмотря на то, что ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома сообщало об обратном.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в Анкоридже на Аляске 15 августа. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.
