Трамп передал Путину письмо от своей супруги Меланьи

Президент США Дональд Трамп вручил российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании во время переговоров на Аляске. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Белого дома.
«Трамп лично вручил письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — передает издание. В поездке на Аляску Мелания не участвовала. Как сообщили источники Reuters, в письме содержатся утверждения о якобы случаях похищения детей в результате конфликта на Украине.
Встреча лидеров состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась почти три часа. Переговоры прошли в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.
После завершения второго раунда переговоров между Московй и Киевом украинская сторона передала России перечень из 339 детей, которые, как утверждается, были вывезены с территории Украины. В ходе пресс-конференции по результатам третьего раунда переговоров в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что значительная часть детей, указанных в этом списке, никогда не находилась на территории Российской Федерации.
