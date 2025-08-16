16 августа 2025

Пермские бойцы победили на международном турнире Ural FC

Дарья Кувакина и Иван Зиновьев принесли победу Пермскому краю на Ural FC
Пермяки завоевали титулы на престижном турнире
Пермские бойцы триумфально выступили на международном турнире Ural FC, завоевав несколько престижных титулов в кикбоксинге и ММА. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта Пермского края.  

«Дарья Кувакина из Соликамска выиграла титульный бой за пояс WKF. 4-кратная чемпионка России, обладательница Кубка Мира (WAKO), финалистка Чемпионата мира (WAKO) Дарья Кувакина в 5-м раунде отправила в нокдаун Мэрилин Контин из Уругвая», — рассказали в министерстве.

Еще один соликамец, Иван Зиновьев, пятикратный чемпион России, чемпион мира и обладатель Кубка Мира (WAKO) по кикбоксингу, одержал победу над бразильцем Густаво Джонсом. В со-главном поединке вечера по правилам ММА пермяк Никита Шаршавин, ранее не знавший поражений, уступил по очкам Шамилю Магомедову, который увеличил свою победную серию до 13 поединков.

Самым быстрым стал главный бой турнира. Шарафу Давлатмуродову потребовалось всего 44 секунды, чтобы досрочно победить Вячеслава Василевского, применив болевой прием.

Международный турнир Ural FC, где соревновались 26 спортсменов из шести стран, состоялся в Перми 16 августа 2025 года. 13 поединков прошли по правилам кикбоксинга К1 и ММА.

