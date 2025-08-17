«Китайская Олимпиада»: как Россия показала себя на Всемирных играх

В Чэнду в Китае 17 августа завершаются Всемирные игры

17 августа 2025 в 11:27 Размер текста - 17 +

Всемирные игры 2025 проходили с 7 по 17 августа Фото: An Yuan/China News Service/VCG/Т В городе Чэнду в Китае 17 августа завершаются Всемирные игры. Это соревнования по видам спорта, которые официально не включены в Олимпийские игры. Начались они 7 числа. По итогам соревнований, российские спортсмены завоевали 16 медалей. Из них 5 — золотых. Что это за игры, в каких видах спорта и кто участвовал от России — в материале URA.RU. Китайский аналог Олимпийских игр НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В каких международных соревнованиях примут участие российские спортсмены в 2025 году Всемирные игры — спортивное мероприятие по различным видам спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр. В 2025 году это уже 12-е по счету соревнования. На Всемирных играх впервые провели эстафету огня. Официальный факел для этого события был презентован 25 февраля 2025 года. Его оформление подготовили художники Фэн Бэньюань и Ван Аньсюй, представляющие Университет искусств города Цзилинь. От авиаспорта до бильярда Программа Всемирных игр включает 60 дисциплин из 34 видов спорта. Среди них были такие примечательные, как авиационный спорт, вейкбординг, водно-моторный спорт, бильярд, ракетбол и другие. Российские спортсмены поучаствовали в 10 дисциплинах в различных категориях. Россия забрала 16 медалей: как это было НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Самбистка из Екатеринбурга завоевала золото на Всемирных играх в Китае Не обошлось без скандалов От России на играх выступало 36 спортсменов в нейтральном статусе. По итогам соревнований было завоевано 16 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Произошло несколько инцидентов, касательно российских спортсменов. Единственный заявленный россиянин по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец был отстранен от соревнований из-за публикаций в социальных сетях. Об этом сообщал журналистам президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. Он добавил, что таким образом организаторы нарушали критерии нейтрального статуса. Также Международная ассоциация Всемирных игр отказала в участии 12 гребцам на лодках «дракон», посчитав дисциплину командной. Какие виды спорта покорили российские спортсмены В Айкидо соревновались: Александр Легчилин, Амина Валитова, Анастасия Шикаева. Медалей они не получили. В бильярде выступала Кристин Ткач. Она прошла в предварительный круг. В соревнованиях по вейкбордингу от РФ выступала Ирина Рыжова. Спортсменка достигла полуфинала. В карате от России участвовал Эдуард Гаспарян. Он прошел в групповой этап в категории до 84 кг. Танцы, ласты, бокс и ушу НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Слисева принесла России первое золото на Всемирных играх Десять спортсменов участвовали в соревнованиях по плаванию в ластах (подводный спорт): Степан Воробьев, Владимир Журавлев (5 место, 50 м апноэ), Арсений Десятов (7 место, 50 м в классических ластах), Алексей Федькин (3 место, 100 м в классических ластах), Валерия Андреева (3 место, 50 м в классических ластах), Ирина Гилева (5 место, 50 м в классических ластах), Диана Слисева (два первых места: 50 м апноэ и 100 м в классических ластах), Влада Маркина (5 место, 200 м в классических ластах), Екатерина Михайлушкина (3 место, 200 м в классических ластах), Елизавета Купрессова (3 место, 400 м в классических ластах). Итого: 6 медалей. В состязаниях по самбо участвовали 9 спортсменов: Шейх-Мансур Хабибулаев (1 место в категории до 64 кг), Ролан Зиннатов (2 место в категории до 71 кг), Ованес Абгарян (в категории до 79 кг), Абусупьян Алиханов (2 место в категории до 88 кг), Магомед Гасанов (2 место в категории до 98 кг), Мария Дорошенко (прошла в четвертьфинал в категории до 54 кг), Нина Сердюк (3 место в категории до 59 кг), Софья Истомина (1 место в категории до 65 кг) и Алеся Медведева (прошла в четвертьфинал в категории до 72 кг). Итого: 7 медалей. Больше всего медалей принесли самбисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое спортсменов участвовали в соревнованиях по тайскому боксу: Константин Шахтарин (1 место в категории до 71 кг), Анна Сафеева (прошла в четвертьфинал в категории до 72 кг), а также Мария Чангелия (4 место в категории до 60 кг). Итого: одна медаль. Двое участников в танцевальном спорте: Никита Аникеев и Элина Кокотова. Они участвовали в первом кругу. В китайских боевых искусствах ушу от России участвовали двое участников: Виктория Крюкова (в категории до 60 кг) и Анастасия Котова (до 70 кг). Обе участницы прошли в четвертьфинал. Во фридайвинге участие принимали четверо спортсменов: Алексей Молчанов (2 место, динамическое апноэ в ластах), Эдуард Самофалов (4 и 5 место в категориях без ласт и в ластах динамического апноэ). Итого: 2 медали. В данной дисциплине спортсмены стремились преодолеть как можно большую горизонтальную дистанцию под водой на задержке дыхания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чэнду в Китае 17 августа завершаются Всемирные игры. Это соревнования по видам спорта, которые официально не включены в Олимпийские игры. Начались они 7 числа. По итогам соревнований, российские спортсмены завоевали 16 медалей. Из них 5 — золотых. Что это за игры, в каких видах спорта и кто участвовал от России — в материале URA.RU. Китайский аналог Олимпийских игр Всемирные игры — спортивное мероприятие по различным видам спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр. В 2025 году это уже 12-е по счету соревнования. На Всемирных играх впервые провели эстафету огня. Официальный факел для этого события был презентован 25 февраля 2025 года. Его оформление подготовили художники Фэн Бэньюань и Ван Аньсюй, представляющие Университет искусств города Цзилинь. От авиаспорта до бильярда Программа Всемирных игр включает 60 дисциплин из 34 видов спорта. Среди них были такие примечательные, как авиационный спорт, вейкбординг, водно-моторный спорт, бильярд, ракетбол и другие. Российские спортсмены поучаствовали в 10 дисциплинах в различных категориях. Россия забрала 16 медалей: как это было Не обошлось без скандалов От России на играх выступало 36 спортсменов в нейтральном статусе. По итогам соревнований было завоевано 16 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Произошло несколько инцидентов, касательно российских спортсменов. Единственный заявленный россиянин по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец был отстранен от соревнований из-за публикаций в социальных сетях. Об этом сообщал журналистам президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. Он добавил, что таким образом организаторы нарушали критерии нейтрального статуса. Также Международная ассоциация Всемирных игр отказала в участии 12 гребцам на лодках «дракон», посчитав дисциплину командной. Какие виды спорта покорили российские спортсмены В Айкидо соревновались: Александр Легчилин, Амина Валитова, Анастасия Шикаева. Медалей они не получили. В бильярде выступала Кристин Ткач. Она прошла в предварительный круг. В соревнованиях по вейкбордингу от РФ выступала Ирина Рыжова. Спортсменка достигла полуфинала. В карате от России участвовал Эдуард Гаспарян. Он прошел в групповой этап в категории до 84 кг. Танцы, ласты, бокс и ушу Десять спортсменов участвовали в соревнованиях по плаванию в ластах (подводный спорт): Степан Воробьев, Владимир Журавлев (5 место, 50 м апноэ), Арсений Десятов (7 место, 50 м в классических ластах), Алексей Федькин (3 место, 100 м в классических ластах), Валерия Андреева (3 место, 50 м в классических ластах), Ирина Гилева (5 место, 50 м в классических ластах), Диана Слисева (два первых места: 50 м апноэ и 100 м в классических ластах), Влада Маркина (5 место, 200 м в классических ластах), Екатерина Михайлушкина (3 место, 200 м в классических ластах), Елизавета Купрессова (3 место, 400 м в классических ластах). Итого: 6 медалей. В состязаниях по самбо участвовали 9 спортсменов: Шейх-Мансур Хабибулаев (1 место в категории до 64 кг), Ролан Зиннатов (2 место в категории до 71 кг), Ованес Абгарян (в категории до 79 кг), Абусупьян Алиханов (2 место в категории до 88 кг), Магомед Гасанов (2 место в категории до 98 кг), Мария Дорошенко (прошла в четвертьфинал в категории до 54 кг), Нина Сердюк (3 место в категории до 59 кг), Софья Истомина (1 место в категории до 65 кг) и Алеся Медведева (прошла в четвертьфинал в категории до 72 кг). Итого: 7 медалей. Трое спортсменов участвовали в соревнованиях по тайскому боксу: Константин Шахтарин (1 место в категории до 71 кг), Анна Сафеева (прошла в четвертьфинал в категории до 72 кг), а также Мария Чангелия (4 место в категории до 60 кг). Итого: одна медаль. Двое участников в танцевальном спорте: Никита Аникеев и Элина Кокотова. Они участвовали в первом кругу. В китайских боевых искусствах ушу от России участвовали двое участников: Виктория Крюкова (в категории до 60 кг) и Анастасия Котова (до 70 кг). Обе участницы прошли в четвертьфинал. Во фридайвинге участие принимали четверо спортсменов: Алексей Молчанов (2 место, динамическое апноэ в ластах), Эдуард Самофалов (4 и 5 место в категориях без ласт и в ластах динамического апноэ). Итого: 2 медали. В данной дисциплине спортсмены стремились преодолеть как можно большую горизонтальную дистанцию под водой на задержке дыхания.