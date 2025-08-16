Срывается приезд участницы «Битвы экстрасенсов» в Курган

Приезд Лариной на конкурс в Курган отменили
В Курган на детский конкурс красоты не приедет приглашенная звезда Татьяна Ларина, которая была финалисткой телепроекта «Битва экстрасенсов». Об этом URA.RU сообщил организатор Владислав Пылков.
«На меня, как организатора детского конкурса красоты „Мисс Краса Кургана“, было оказано давление со стороны представителей властей. Я вынужден был позвонить Лариной и отменить ее приезд на наше мероприятие», — рассказал Пылков.
Ранее сообщалось, что Ларина будет в жюри конкурса красоты. На следующий день она готова была принять лично жителей Кургана на консультации.
