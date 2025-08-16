16 августа 2025

Срывается приезд участницы «Битвы экстрасенсов» в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Лариной на конкурс в Курган отменили
Приезд Лариной на конкурс в Курган отменили Фото:

В Курган на детский конкурс красоты не приедет приглашенная звезда Татьяна Ларина, которая была финалисткой телепроекта «Битва экстрасенсов». Об этом URA.RU сообщил организатор Владислав Пылков.

«На меня, как организатора детского конкурса красоты „Мисс Краса Кургана“, было оказано давление со стороны представителей властей. Я вынужден был позвонить Лариной и отменить ее приезд на наше мероприятие», — рассказал Пылков.

Ранее сообщалось, что Ларина будет в жюри конкурса красоты. На следующий день она готова была принять лично жителей Кургана на консультации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курган на детский конкурс красоты не приедет приглашенная звезда Татьяна Ларина, которая была финалисткой телепроекта «Битва экстрасенсов». Об этом URA.RU сообщил организатор Владислав Пылков. «На меня, как организатора детского конкурса красоты „Мисс Краса Кургана“, было оказано давление со стороны представителей властей. Я вынужден был позвонить Лариной и отменить ее приезд на наше мероприятие», — рассказал Пылков. Ранее сообщалось, что Ларина будет в жюри конкурса красоты. На следующий день она готова была принять лично жителей Кургана на консультации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...