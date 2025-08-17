Рубио оценил прошедшие переговоры Путина и Трампа. Видео

Рубио: переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо
Рубио доволен прошедшими на Аляске переговорами
Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил итоги переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом он заявил в комментарии для российских журналистов.

«Очень хорошо! Было очень продуктивно», — сообщил госсекретарь США, отвечая на вопрос о результатах состоявшегося саммита. На уточняющий вопрос журналиста о том, действительно ли переговоры были настолько результативными, Рубио добавил: «Мы надеемся, что да». Информацию об этом опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. 

Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Взгляды журналистов и мировой общественности были прикованы ко всем деталям и жестам руководителей. Европа была поражена теплым приемом московской делегации.

Продолжалась встреча почти три часа. После переговоров лидеры двух стран выступили на небольшой пресс-конференции.

По итогам саммита заявил Трамп, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. А Путин отметил, что СВО можно было избежать, но в случае, если бы Трамп был главой США на тот момент начала военных действий. 

