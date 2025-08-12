Рабочий поселок, который примет Путина и Трампа: чем известен Анкоридж на Аляске

Уже в конце этой недели, 15 августа, состоится встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Переговоры лидеров пройдут на Аляске, в городе Анкоридж. Какова история данного места и чем оно известно — в материале URA.RU.
История города
Территория, на которой ныне расположен Анкоридж, издавна являлась местом проживания коренных народов, прежде всего представителей народа дунэна (Denaina Athabascans), задолго до появления европейцев. Первые исследования этого региона европейцами начались в 18 веке, когда русские прибыли сюда в 1740-х годах, однако постоянных поселений в районе современного Анкориджа организовано не было.
Основание города стало результатом случайностей. В 1914 году участок, где сейчас находится Анкоридж, был определен в качестве центра строительства железнодорожной магистрали для нужд Аляскинской ж-д. Возведение железной дороги продолжалось с 1915 по 1923 год. Вблизи штаба строительства возник временный палаточный городок, получивший название Шип-Крик. Именно здесь 20 ноября 1920 года был официально основан город Анкоридж. Название отсылается к английскому слову «anchor» — «якорь», поскольку в окрестностях находилась якорная стоянка для судов.
Анкоридж расположен на юге центральной части Аляски. Географически город находится севернее Осло, Хельсинки, Стокгольм и Санкт-Петербург, но при этом его широта значительно южнее, чем у Рейкьявика или Мурманска.
Население
Численность населения Анкориджа, согласно прогнозу на 2025 год, составляет примерно 290 тысяч человек. В ходе переписи, проведенной в 2000 году, в городе проживало 260 283 жителя. Анкоридж является самым населенным городом Аляски. Здесь проживает около 40% населения штата. Помимо английского языка, наиболее распространенными среди населения являются испанский, тагальский и корейский.
Экономика
В 1968 году на побережье Северного Ледовитого океана было открыто нефтяное месторождение Прудо-Бей, что стало стимулом для стремительного экономического роста города в период нефтяного бума. В 1970-х и 1980-х годах Анкоридж продолжал динамично развиваться, с акцентом на реализацию масштабных программ по благоустройству и улучшению городской среды.
Город четырежды — в 1956, 1965, 1985 и 2002 годах — удостаивался звания «Всеамериканский город», присуждаемого Национальной гражданской лигой. Эта награда неофициально именуется «Нобелевской премией за гражданскую инициативу».
В наше время город занимает важную часть в туристической отрасли всей Аляски. В Анкоридже расположен международный аэропорт имени Теда Стивенса — крупнейший в штате, через который большинство туристов прибывают на полуостров.
Город окружен национальными парками с трех сторон. К северу находится национальный парк Денали, на территории которого расположена высочайшая вершина Северной Америки — гора Денали.
Интересные факты
- Анкоридж является одним из немногих городов Соединенных Штатов, где на улицах можно увидеть лосей, медведей и лис. По оценкам, в городской черте проживает около 1 500 лосей.
- Международный аэропорт имени Теда Стивенса (ANC) стабильно входит в пятерку крупнейших грузовых аэропортов планеты. Секрет кроется в выгодном расположении между Северной Америкой и Азией.
- Зимний период в Анкоридже может начинаться уже в октябре и продолжаться до апреля. Температура воздуха нередко опускается ниже –30°C, однако местные жители активно занимаются лыжным спортом, снегоходными прогулками и ездой на собачьих упряжках.
- В окрестностях Анкориджа обитают как бурые, так и черные медведи. Особенно часто их можно встретить летом во время нереста рыбы в реках. Здесь медведей больше, чем во многих штатах.
- В летние месяцы солнце практически не заходит за горизонт, и в июне светло может быть до 22–23 часов в сутки. Зимой же продолжительность светового дня сокращается до 4–5 часов.
- В 1964 году Анкоридж подвергся разрушительному землетрясению магнитудой 9,2 — самому сильному за всю историю Северной Америки. Стихия нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре и зданиям.
