В Кургане полиция провела рейд
В Кургане сотрудники полиции выявили 16 пьяных водителей и еще 30 нарушителей, которые ездили без прав. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.
«За два дня сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей. Выявлено 30 водителей, которые сели за руль без прав», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что по итогам рейда 35 автомобилей увезли на спецстоянку. Проверки на дорогах будут продолжены, отметили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!