16 августа 2025

Полиция устроила в Кургане облаву и поймала десятки водителей, ездивших пьяными и без прав. Видео

За два дня полиция выявила 16 пьяных водителей в Кургане
В Кургане полиция провела рейд
В Кургане полиция провела рейд Фото:

В Кургане сотрудники полиции выявили 16 пьяных водителей и еще 30 нарушителей, которые ездили без прав. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.

«За два дня сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей. Выявлено 30 водителей, которые сели за руль без прав», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что по итогам рейда 35 автомобилей увезли на спецстоянку. Проверки на дорогах будут продолжены, отметили в полиции.

