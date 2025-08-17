Рубио пообещал России новые санкции

США готовы ввести дополнительные санкции против России, если прогресса по украинскому урегулированию так и не удастся достичь. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главами стран ЕС в Брюсселе.
«Ни одна санкция не была снята. Меры поддержки Украины от США продолжаются», — заявил Рубио, пообещав новые санкции, «включая действующие и, возможно, новые». Его слова передает телеканал ABC. Однако он подчеркнул, что новые санкции в отношении России означали бы невозможность урегулирования украинского кризиса путем переговоров.
В то же время Рубио заявил, что США не считают себя стороной конфликта. «США просто оказывают поддержку Украине, но в войне не участвуют», — подчеркнул он.
