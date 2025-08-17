Ушел генерал Зод: не стало Теренса Стэмпа из «Звездных войн» и «Супермена

На 88-м году жизни скончался актер Теренс Стэмп
На момент смерти Стэмпу было 87 лет
На момент смерти Стэмпу было 87 лет Фото:

На 88-м году жизни скончался британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям генерала Зода в «Супермене» и канцлера Вэлорума в «Звездных войнах». О его смерти сообщила семья артиста.

Стэмп начал карьеру в 1960-х, получив номинацию на «Оскар» за дебютную роль в фильме «Билли Бадд». Позже стал одним из самых востребованных актеров своего времени. Помимо кино, он прославился богемным образом жизни и яркими романами со звездами эпохи. Подробнее о жизни и карьере легендарного актера — в материале URA.RU.

С детства мечтал стать актером: жизнь Стэмпа до карьеры в кино

Стэмп захотел стать актером после просмотра фильма «Красавчик Жест»
Стэмп захотел стать актером после просмотра фильма «Красавчик Жест»
Фото:

Теренс появился на свет 22 июля 1938 года в восточном Лондоне и был первым ребенком в многодетной семье Стэмпов, где кроме него воспитывались еще четверо мальчиков. Отец семейства работал на буксире и часто отсутствовал из-за длительных морских рейсов, поэтому основная ответственность за воспитание детей лежала на матери и бабушке.

В возрасте трех лет Теренс впервые посмотрел военную драму «Красавчик Жест», что во многом определило его дальнейшую судьбу: голливудский актер Гэри Купер, исполнивший главную роль в фильме, стал кумиром мальчика. Позднее, в подростковом возрасте, Стэмп восхищался Джеймсом Дином — одной из знаковых фигур кинематографа 1950-х годов.

После окончания средней школы Теренс работал в рекламных агентствах, а также трудился помощником профессионального игрока в гольф, однако не оставлял стремления связать свою жизнь с кино. Вскоре ему удалось приблизиться к заветной мечте: он получил стипендию для обучения в академии драматического искусства, после чего начал выступать на театральной сцене и участвовать в гастрольных турах по Великобритании.

В этот период Теренс познакомился и подружился с актером Майклом Кейном: будущие звезды жили в одной квартире и часто проводили время на светских мероприятиях Лондона. Со временем они превратились в конкурентов — однажды Кейн получил главную роль в фильме «Элфи», которую первоначально рассматривали для Стэмпа.

Получил номинацию на "Оскар" после дебюта на киноэкранах

На пике популярности Стэмпа даже рассматривали на роль Джеймса Бонда
На пике популярности Стэмпа даже рассматривали на роль Джеймса Бонда
Фото:

В 1962 году актер впервые появился на большом экране, исполнив главную роль в фильме «Билли Бадд». Дебют принес ему мгновенную славу: артист был выдвинут на премии «Оскар» и BAFTA, а также удостоен «Золотого глобуса» в категории «Восходящая звезда».

Следующим заметным этапом в творчестве Стэмпа стала работа в киноленте «Коллекционер», снятой по одноименному роману Джона Фаулза. В этом проекте он сыграл главного героя. Картина была представлена на Каннском кинофестивале 1965 года и удостоилась наград за лучшие мужскую и женскую роли.

Пик популярности сделал Теренса Стэмпа востребованным не только в киноиндустрии, но и среди представителей прессы. На волне успеха он неоднократно получал главные роли и даже рассматривался как потенциальный исполнитель агента 007 Джеймса Бонда. Однако актер решил взять длительный творческий перерыв, который затянулся почти на десять лет. Вернувшись к съемкам после спада интереса публики, он чаще соглашался на менее значимые роли.

Советский зритель впервые познакомился с творчеством Стэмпа в 1985 году
Советский зритель впервые познакомился с творчеством Стэмпа в 1985 году
Фото:

В 1978 году Стэмп исполнил роль генерала Зода — врага Супермена — в фильме «Супермен». Изначально проект планировался как одна картина, но из-за продолжительности был разделен на две части, вторая из которых вышла в 1980 году. Позднее персонаж генерала Зода был включен журналом Total Film в список пятидесяти величайших кинозлодеев.

Советский зритель впервые познакомился с творчеством Стэмпа в 1985 году, когда на экраны вышел фильм «Тайна острова сокровищ», снятый по мотивам произведений Жюля Верна. В этой вольной интерпретации романов «Таинственный остров» и «Школа робинзонов» актер исполнил главную роль.

В последующие годы Стэмп преимущественно исполнял второстепенные роли в известных голливудских проектах, среди которых — «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» с Лиамом Нисоном и Натали Портман, а также «Настоящая Маккой» с Ким Бейсингер. Одной из самых неожиданных работ стал фильм «Приключения Присциллы, королевы пустыни», где актер сыграл трансгендерного персонажа-травести. Эта роль принесла ему номинации на премии «Золотой глобус», BAFTA и другие престижные награды.

С начала 2000-х годов актер регулярно появлялся в небольших, но запоминающихся ролях в популярных фильмах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Особо опасен», «Меняющие реальность», «Большие глаза», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Скрюченный домишко» и других.

Фильмография

  • 1965 — «Коллекционер»
  • 1967 — «Вдали от обезумевшей толпы»
  • 1978 — «Супермен»
  • 1994 — «Приключения Присциллы, королевы пустыни»
  • 1999 — «Англичанин»
  • 1999 — «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»
  • 2003 — «Особняк с привидениями»
  • 2003–2011 — «Тайны Смолвиля»
  • 2004 — «Электра»
  • 2008 — «Особо опасен»
  • 2008 — «Напряги извилины»
  • 2008 — «Всегда говори "Да"»
  • 2008 — «Операция "Валькирия"»
  • 2014 — «Большие глаза»
  • 2016 — «Дом странных детей мисс Перегрин»
  • 2017 — «Скрюченный домишко»
  • 2019 — «Загадочное убийство»
  • 2021 — «Прошлой ночью в Сохо»

Первый брак в 64 года: что известно о личной жизни актера

Актер впервые женился в 64 года на женщине младше его на 35 лет
Актер впервые женился в 64 года на женщине младше его на 35 лет
Фото:

Во второй половине 1960-х годов личная жизнь Стэмпа постоянно находилась под пристальным вниманием прессы. Он встречался с такими знаменитыми актрисами, как Брижит Бардо, Джули Кристи, Жаклин Биссет и Джоан Коллинз, однако большинство романов заканчивались по инициативе женщин из-за его нежелания связывать себя обязательствами. Сам актер отмечал, что его часто упрекали нежелание иметь детей.

Самым значимым романом для Стэмпа стали отношения с супермоделью Джин Шримптон, которые длились три года и сделали их одной из самых обсуждаемых пар Лондона того времени. Расставание произошло по тем же причинам, что и предыдущие разрывы. После этого Стэмп провел десять лет в Италии и Индии, а позже ходили слухи о его тайном романе с принцессой Дианой.

Лишь в конце 2001 года, в возрасте 64 лет, Теренс впервые женился на фармацевте Элизабет О ’Рурк из Сингапура, с которой познакомился в Австралии. Разница в возрасте составляла 35 лет, поэтому решение о браке принималось долго. Однако уже весной 2008 года супруги развелись; официальной причиной было названо неразумное поведение актера, но детали остались неизвестны. К моменту развода они давно не жили вместе: Элизабет осталась в Лондоне, а Стэмп переехал в Кенсингтон и США.

Чем занимался Стэмп последние несколько лет

Несмотря на свой преклонный возраст, актер продолжал активно сниматься в кино в последние годы. В частности, в 2021 году Теренс принял участие в психологическом хорроре «Прошлой ночью в Сохо», главные роли в котором исполнили Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой.

Сюжет картины рассказывает о девушке по имени Элоиза, которая загадочным образом переносится в атмосферу «свингующего Лондона» 1960-х годов и оказывается в теле популярной певицы той эпохи по имени Сэнди. Это путешествие во времени приводит к пугающим и трагическим последствиям.

Смерть актера 

Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью артиста. В заявлении говорится, что его работы в кино и литературе будут вдохновлять людей еще многие годы. Причина смерти не уточняется.

