Ушел генерал Зод: не стало Теренса Стэмпа из «Звездных войн» и «Супермена

На 88-м году жизни скончался британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям генерала Зода в «Супермене» и канцлера Вэлорума в «Звездных войнах». О его смерти сообщила семья артиста.
Стэмп начал карьеру в 1960-х, получив номинацию на «Оскар» за дебютную роль в фильме «Билли Бадд». Позже стал одним из самых востребованных актеров своего времени. Помимо кино, он прославился богемным образом жизни и яркими романами со звездами эпохи. Подробнее о жизни и карьере легендарного актера — в материале URA.RU.
С детства мечтал стать актером: жизнь Стэмпа до карьеры в кино
Теренс появился на свет 22 июля 1938 года в восточном Лондоне и был первым ребенком в многодетной семье Стэмпов, где кроме него воспитывались еще четверо мальчиков. Отец семейства работал на буксире и часто отсутствовал из-за длительных морских рейсов, поэтому основная ответственность за воспитание детей лежала на матери и бабушке.
В возрасте трех лет Теренс впервые посмотрел военную драму «Красавчик Жест», что во многом определило его дальнейшую судьбу: голливудский актер Гэри Купер, исполнивший главную роль в фильме, стал кумиром мальчика. Позднее, в подростковом возрасте, Стэмп восхищался Джеймсом Дином — одной из знаковых фигур кинематографа 1950-х годов.
После окончания средней школы Теренс работал в рекламных агентствах, а также трудился помощником профессионального игрока в гольф, однако не оставлял стремления связать свою жизнь с кино. Вскоре ему удалось приблизиться к заветной мечте: он получил стипендию для обучения в академии драматического искусства, после чего начал выступать на театральной сцене и участвовать в гастрольных турах по Великобритании.
В этот период Теренс познакомился и подружился с актером Майклом Кейном: будущие звезды жили в одной квартире и часто проводили время на светских мероприятиях Лондона. Со временем они превратились в конкурентов — однажды Кейн получил главную роль в фильме «Элфи», которую первоначально рассматривали для Стэмпа.
Получил номинацию на "Оскар" после дебюта на киноэкранах
В 1962 году актер впервые появился на большом экране, исполнив главную роль в фильме «Билли Бадд». Дебют принес ему мгновенную славу: артист был выдвинут на премии «Оскар» и BAFTA, а также удостоен «Золотого глобуса» в категории «Восходящая звезда».
Следующим заметным этапом в творчестве Стэмпа стала работа в киноленте «Коллекционер», снятой по одноименному роману Джона Фаулза. В этом проекте он сыграл главного героя. Картина была представлена на Каннском кинофестивале 1965 года и удостоилась наград за лучшие мужскую и женскую роли.
Пик популярности сделал Теренса Стэмпа востребованным не только в киноиндустрии, но и среди представителей прессы. На волне успеха он неоднократно получал главные роли и даже рассматривался как потенциальный исполнитель агента 007 Джеймса Бонда. Однако актер решил взять длительный творческий перерыв, который затянулся почти на десять лет. Вернувшись к съемкам после спада интереса публики, он чаще соглашался на менее значимые роли.
В 1978 году Стэмп исполнил роль генерала Зода — врага Супермена — в фильме «Супермен». Изначально проект планировался как одна картина, но из-за продолжительности был разделен на две части, вторая из которых вышла в 1980 году. Позднее персонаж генерала Зода был включен журналом Total Film в список пятидесяти величайших кинозлодеев.
Советский зритель впервые познакомился с творчеством Стэмпа в 1985 году, когда на экраны вышел фильм «Тайна острова сокровищ», снятый по мотивам произведений Жюля Верна. В этой вольной интерпретации романов «Таинственный остров» и «Школа робинзонов» актер исполнил главную роль.
В последующие годы Стэмп преимущественно исполнял второстепенные роли в известных голливудских проектах, среди которых — «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» с Лиамом Нисоном и Натали Портман, а также «Настоящая Маккой» с Ким Бейсингер. Одной из самых неожиданных работ стал фильм «Приключения Присциллы, королевы пустыни», где актер сыграл трансгендерного персонажа-травести. Эта роль принесла ему номинации на премии «Золотой глобус», BAFTA и другие престижные награды.
С начала 2000-х годов актер регулярно появлялся в небольших, но запоминающихся ролях в популярных фильмах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Особо опасен», «Меняющие реальность», «Большие глаза», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Скрюченный домишко» и других.
Фильмография
- 1965 — «Коллекционер»
- 1967 — «Вдали от обезумевшей толпы»
- 1978 — «Супермен»
- 1994 — «Приключения Присциллы, королевы пустыни»
- 1999 — «Англичанин»
- 1999 — «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»
- 2003 — «Особняк с привидениями»
- 2003–2011 — «Тайны Смолвиля»
- 2004 — «Электра»
- 2008 — «Особо опасен»
- 2008 — «Напряги извилины»
- 2008 — «Всегда говори "Да"»
- 2008 — «Операция "Валькирия"»
- 2014 — «Большие глаза»
- 2016 — «Дом странных детей мисс Перегрин»
- 2017 — «Скрюченный домишко»
- 2019 — «Загадочное убийство»
- 2021 — «Прошлой ночью в Сохо»
Первый брак в 64 года: что известно о личной жизни актера
Во второй половине 1960-х годов личная жизнь Стэмпа постоянно находилась под пристальным вниманием прессы. Он встречался с такими знаменитыми актрисами, как Брижит Бардо, Джули Кристи, Жаклин Биссет и Джоан Коллинз, однако большинство романов заканчивались по инициативе женщин из-за его нежелания связывать себя обязательствами. Сам актер отмечал, что его часто упрекали нежелание иметь детей.
Самым значимым романом для Стэмпа стали отношения с супермоделью Джин Шримптон, которые длились три года и сделали их одной из самых обсуждаемых пар Лондона того времени. Расставание произошло по тем же причинам, что и предыдущие разрывы. После этого Стэмп провел десять лет в Италии и Индии, а позже ходили слухи о его тайном романе с принцессой Дианой.
Лишь в конце 2001 года, в возрасте 64 лет, Теренс впервые женился на фармацевте Элизабет О ’Рурк из Сингапура, с которой познакомился в Австралии. Разница в возрасте составляла 35 лет, поэтому решение о браке принималось долго. Однако уже весной 2008 года супруги развелись; официальной причиной было названо неразумное поведение актера, но детали остались неизвестны. К моменту развода они давно не жили вместе: Элизабет осталась в Лондоне, а Стэмп переехал в Кенсингтон и США.
Чем занимался Стэмп последние несколько лет
Несмотря на свой преклонный возраст, актер продолжал активно сниматься в кино в последние годы. В частности, в 2021 году Теренс принял участие в психологическом хорроре «Прошлой ночью в Сохо», главные роли в котором исполнили Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой.
Сюжет картины рассказывает о девушке по имени Элоиза, которая загадочным образом переносится в атмосферу «свингующего Лондона» 1960-х годов и оказывается в теле популярной певицы той эпохи по имени Сэнди. Это путешествие во времени приводит к пугающим и трагическим последствиям.
Смерть актера
Теренс Стэмп скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью артиста. В заявлении говорится, что его работы в кино и литературе будут вдохновлять людей еще многие годы. Причина смерти не уточняется.
