17 августа 2025

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

На юге Украины, в Одессе, были зафиксированы взрывы. О случившемся проинформировал мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — сообщил Труханов в своем telegram-канале. В Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.

Как URA.RU писало ранее, 8 августа в городах Харьков и Одесса также были зафиксированы взрывы. Тогда там также звучала воздушная тревога.

