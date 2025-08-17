В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Сигнал тревоги оповестил жителей Одессы о взрывах
На юге Украины, в Одессе, были зафиксированы взрывы. О случившемся проинформировал мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы», — сообщил Труханов в своем telegram-канале. В Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.
Как URA.RU писало ранее, 8 августа в городах Харьков и Одесса также были зафиксированы взрывы. Тогда там также звучала воздушная тревога.
