Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

В Харькове и Одессе на Украине произошли взрывы. Об этом в своих telegram-каналах заявили мэры городов.
«В ночь на 10 августа в Харькове и Одессе прогремели взрывы. Глава Одессы Геннадий Труханов сообщил о воздушной тревоге в 2:16, а через пять минут написал о взрывах в городе. Спустя три минуты он призвал жителей Пересыпского района и центра города быть бдительными, а через пять минут предупредил об опасности население в Хаджибейском районе. Отбой воздушной тревоги объявили в 2:46. В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в 23:55, а спустя шесть минут — о пожаре в Салтовском районе», — передает РБК со ссылкой на соцсети градоначальников.
Минобороны России заявило, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщаются.
Ранее, в ночь на 7 августа, взрывы произошли также в Киеве, где после серии ударов вспыхнул пожар на складах в Соломенском районе, а повреждения получили объекты инфраструктуры, включая станцию метро и завод. Тогда, как и сейчас, в ряде украинских городов была объявлена воздушная тревога, а Минобороны России заявляло о нанесении ударов исключительно по военным и энергетическим объектам.
