В Екатеринбургском зоопарке пополнение — там потомство принесли дальневосточные леопарды, которые имеют охранный статус «Вид на грани исчезновения» и внесены в Красную книгу России. В мае у Амура и Шилки родилась девочка Кара, рассказали URA.RU представители зоопарка.
«Юная красотка меланист, как и ее мать. Характер детеныша также очень похож на материнский. Кара осторожна и недоверчива, как истинный леопард. Она шипит на сотрудников и не подпускает к себе. Как все котята, малышка любопытна и игрива. Ей нравится забираться повыше и почти бегом лететь вниз по конструкциям, по которым взрослые особи спускаются аккуратно», — поделились в зоопарке.
Пока Кара в основном питается материнским молоком, но уже проявляет интерес к говядине, курице, живому корму. Увидеть дальневосточных леопардов можно в комплексе вольеров «Хищники северных широт».
