17 августа 2025

Малышка краснокнижного леопарда родилась в зоопарке Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малышке всего три месяца
Малышке всего три месяца Фото:

В Екатеринбургском зоопарке пополнение — там потомство принесли дальневосточные леопарды, которые имеют охранный статус «Вид на грани исчезновения» и внесены в Красную книгу России. В мае у Амура и Шилки родилась девочка Кара, рассказали URA.RU представители зоопарка. 

«Юная красотка меланист, как и ее мать. Характер детеныша также очень похож на материнский. Кара осторожна и недоверчива, как истинный леопард. Она шипит на сотрудников и не подпускает к себе. Как все котята, малышка любопытна и игрива. Ей нравится забираться повыше и почти бегом лететь вниз по конструкциям, по которым взрослые особи спускаются аккуратно», — поделились в зоопарке. 

Пока Кара в основном питается материнским молоком, но уже проявляет интерес к говядине, курице, живому корму. Увидеть дальневосточных леопардов можно в комплексе вольеров «Хищники северных широт». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбургском зоопарке пополнение — там потомство принесли дальневосточные леопарды, которые имеют охранный статус «Вид на грани исчезновения» и внесены в Красную книгу России. В мае у Амура и Шилки родилась девочка Кара, рассказали URA.RU представители зоопарка.  «Юная красотка меланист, как и ее мать. Характер детеныша также очень похож на материнский. Кара осторожна и недоверчива, как истинный леопард. Она шипит на сотрудников и не подпускает к себе. Как все котята, малышка любопытна и игрива. Ей нравится забираться повыше и почти бегом лететь вниз по конструкциям, по которым взрослые особи спускаются аккуратно», — поделились в зоопарке.  Пока Кара в основном питается материнским молоком, но уже проявляет интерес к говядине, курице, живому корму. Увидеть дальневосточных леопардов можно в комплексе вольеров «Хищники северных широт». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...