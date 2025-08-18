Советник Трампа призвал Индию прекратить закупки нефти в России

Советник по торговым и экономическим вопросам Белого дома Питер Наварро обратился к правительству Индии с призывом пересмотреть политику закупок российской нефти. По его словам, дальнейшие поставки углеводородов из России могут негативно сказаться на стратегическом партнерстве Нью-Дели и Вашингтона.
«Если Индия хочет, чтобы США относились к ней как к стратегическому партнеру, она должна начать вести себя соответствующим образом», — сообщил Наварро. Свое мнение он опубликовал в колонке для газеты Financial Times.
Как отметил советник Белого дома, на сегодняшний день Индия выступает ключевым посредником в международной торговле российской нефтью — доля поставок из России в индийском импорте превышает 30%, тогда как до февраля 2022 года этот показатель составлял лишь 1%. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, не игнорирует данную стратегическую и геополитическую проблему, а принимает меры для ее противодействия.
Ранее стало известно, что поставки российской нефти в Индию в августе продолжаются, несмотря на угрозы Трампа ввести дополнительные пошлины на индийский экспорт. За последние четыре недели среднесуточный объем морских поставок российской нефти в Индию составил 3,11 миллиона баррелей, что всего на 3% меньше по сравнению с предыдущим периодом, пишет RT.
