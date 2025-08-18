Екатеринбуржец избил девушку за отказ познакомиться. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавшего задержали силовики
Нападавшего задержали силовики Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 18 августа молодой человек напал на девушку на автозаправке на улице Щербакова из-за отказа познакомиться. Об этом URA.RU сообщили в Федерации бокса Свердловской области.

«На девушку, которая приехала с подругой на чемпионат России по боксу, напал неадекват. Все произошло поздно ночью, около трех часов, на заправке рядом с гостиницей „Вельвет“ на улице Щербакова», — пояснили представители организации.

По словам потерпевшей, к ней и ее подруге подошли два незнакомца, спросив цель их визита в Екатеринбург. После того как гостьи города сообщили, что приехали на чемпионат России по боксу, собеседники заявили, что те «явно не в том месте ищут достойных мужчин». Один из них стал приставать к девушке, а затем ударил ее в челюсть. Нападавший сбежал, однако вскоре его задержали силовики.

Федерация бокса Свердловской области призвала преступника показать свои навыки на ринге с профессиональными спортсменами. Сейчас представители спортивного сообщества оказывают поддержку потерпевшей и содействуют следствию в установлении всех обстоятельств произошедшего.

После нападения молодые люди скрылись
После нападения молодые люди скрылись
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в ночь на 18 августа молодой человек напал на девушку на автозаправке на улице Щербакова из-за отказа познакомиться. Об этом URA.RU сообщили в Федерации бокса Свердловской области. «На девушку, которая приехала с подругой на чемпионат России по боксу, напал неадекват. Все произошло поздно ночью, около трех часов, на заправке рядом с гостиницей „Вельвет“ на улице Щербакова», — пояснили представители организации. По словам потерпевшей, к ней и ее подруге подошли два незнакомца, спросив цель их визита в Екатеринбург. После того как гостьи города сообщили, что приехали на чемпионат России по боксу, собеседники заявили, что те «явно не в том месте ищут достойных мужчин». Один из них стал приставать к девушке, а затем ударил ее в челюсть. Нападавший сбежал, однако вскоре его задержали силовики. Федерация бокса Свердловской области призвала преступника показать свои навыки на ринге с профессиональными спортсменами. Сейчас представители спортивного сообщества оказывают поддержку потерпевшей и содействуют следствию в установлении всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...