В Екатеринбурге в ночь на 18 августа молодой человек напал на девушку на автозаправке на улице Щербакова из-за отказа познакомиться. Об этом URA.RU сообщили в Федерации бокса Свердловской области.
«На девушку, которая приехала с подругой на чемпионат России по боксу, напал неадекват. Все произошло поздно ночью, около трех часов, на заправке рядом с гостиницей „Вельвет“ на улице Щербакова», — пояснили представители организации.
По словам потерпевшей, к ней и ее подруге подошли два незнакомца, спросив цель их визита в Екатеринбург. После того как гостьи города сообщили, что приехали на чемпионат России по боксу, собеседники заявили, что те «явно не в том месте ищут достойных мужчин». Один из них стал приставать к девушке, а затем ударил ее в челюсть. Нападавший сбежал, однако вскоре его задержали силовики.
Федерация бокса Свердловской области призвала преступника показать свои навыки на ринге с профессиональными спортсменами. Сейчас представители спортивного сообщества оказывают поддержку потерпевшей и содействуют следствию в установлении всех обстоятельств произошедшего.
