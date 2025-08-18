Пермячка требует миллион рублей с ТРК «Семья» из-за сломанной лестницы

Жительница Перми подала иск в суд на ООО «Управление недвижимости „ЭКС“», которому принадлежит ТРК «Семья». В апреле 2025 года женщина, спускаясь по лестнице, подвернула ногу и упала. Пермячка потребовала ТРК возместить затраты на лечение и убытки, понесенные во время больничного, а также сделать ремонт лестницы. Об этом женщина рассказала URA.RU.
«В апреле с дочерью спускались по лестнице у входа во вторую очередь ТРК. У подножья размыло грунт, земля стала скользкая, а последняя ступень оказалась выше. Когда поставила ногу на землю, поскользнулась, подвернула ногу и упала. Боль была адская, но мы дошли до дома, так как живем недалеко. Ушла на больничный на целый месяц. Администрация ТРК на мое сообщение с требованием провести ремонт и возместить расходы на лечение, не отреагировала. Поэтому подала иск в суд на сумму более миллиона рублей», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.
Она уточнила, что после происшествия обратилась к врачу и сделала судмедэкспертизу. Травму оценили как средней степени тяжести. Пермячка проходила лечение и передвигалась при помощи костылей в течение месяца. Попыталась договориться с администрацией гипермаркета. Написала обращение, в котором просила отремонтировать лестницу и возместить ей 250 тысяч рублей. Женщина уточнила, что в эту сумму заложены не только расходы на лечение, но и убытки, которые она понесла, находясь на больничном. Пермячка является индивидуальным предпринимателем. По ее словам, администрация ТРК признала свою вину, но ремонт лестницы не начала. В качестве компенсации предложили выплатить только 20 тысяч рублей.
«У меня нет цели заработать на гипермаркете. Я не сильно нуждаюсь в деньгах. Дело в клиентоориентированности и человечности. Они могли пригласить меня к себе, поговорить. Но они ремонт лестницы даже не сделали после происшествия. Хотя мое падение зафиксировали камеры. Ремонтные работы начались спустя два месяца после того, как я травмировалась и подала иск в суд», — отметила пермячка.
По данным картотеки Свердловского районного суда Перми, иск на «Управление недвижимости „ЭКС“» был зарегистрирован 26 июня 2025 года. Предварительное заседание назначено на 20 августа. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ТРК «Семья». Ответ на него ожидается.
