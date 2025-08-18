Politico: словацкие компании продолжают поставлять оружие на Украину

Словацкие частные оборонные компании продолжают экспортировать военную продукцию, которая в конечном итоге оказывается на Украине. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на заявление госсекретаря оборонного ведомства Словакии Игоря Мелихера.
«Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности», — сказал Мелихер, пишет Politico. Однако госсекретарь отметил, что большая часть военной техники, производимой в Словакии, официально продается не Украине, а западным партнерам. Уже эти страны принимают решения о дальнейшем использовании или поставках техники, в том числе и в адрес Украины. Среди продукции — 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, средства радиоэлектронной борьбы и коммуникации.
С октября 2024 года правительство Словакии отказалось от военной поддержки Украины из государственных резервов. Мелихер заверил, что ни одна пуля со складов вооруженных сил страны на Украину не отправлялась. Вместо этого официальная помощь ограничивается поставками нелетального оборудования и компонентов для энергетической инфраструктуры.
