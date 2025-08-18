В МИД РФ отреагировали на планы НАТО отправить военных на Украину

Захарова: войск НАТО не должно быть на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова попросила не мешать работе МИД России
Захарова попросила не мешать работе МИД России Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Любое присутствие военных стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию накануне переговоров между Украиной и США в Овальном кабинете. 

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении.», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что Россия ожидает от Великобритании отказа от «рискованных геополитических гамбитов» в украинском направлении. Лондон, по словам Захаровой, должен воздержаться от вмешательства и не мешать работе переговорщиков из России и США. В МИД РФ подчеркнули, что важность предстоящих консультаций требует конструктивного подхода всех сторон.

Ранее представители России неоднократно заявляли о недопустимости размещения на Украине как войск НАТО, так и европейских миротворцев, подчеркивая, что подобные инициативы вызывают серьезные опасения и могут привести к эскалации конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, а аналогичные сценарии, по мнению российских дипломатов, уже обсуждались на Западе в случае угрозы поражения Киева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любое присутствие военных стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию накануне переговоров между Украиной и США в Овальном кабинете.  «Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении.», — подчеркнула Захарова. Она также отметила, что Россия ожидает от Великобритании отказа от «рискованных геополитических гамбитов» в украинском направлении. Лондон, по словам Захаровой, должен воздержаться от вмешательства и не мешать работе переговорщиков из России и США. В МИД РФ подчеркнули, что важность предстоящих консультаций требует конструктивного подхода всех сторон. Ранее представители России неоднократно заявляли о недопустимости размещения на Украине как войск НАТО, так и европейских миротворцев, подчеркивая, что подобные инициативы вызывают серьезные опасения и могут привести к эскалации конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не видит возможности для компромисса по этому вопросу, а аналогичные сценарии, по мнению российских дипломатов, уже обсуждались на Западе в случае угрозы поражения Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...