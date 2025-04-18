18 апреля 2025

МИД пригрозил негативными последствиями НАТО за миротворцев на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва не желает видеть военные формирования альянса на территории соседнего государства
Москва не желает видеть военные формирования альянса на территории соседнего государства Фото:

Появление на территории Украины миротворческого контингента НАТО повлечет негативные последствия со стороны РФ. С таким заявлением выступил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Европейские ястребы уже ведут дело к возможности своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима <...>. Мы не раз повторяли — пока нас не хотят слышать — и еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов стран НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — отметил Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».

Ни для кого не секрет, что в ЕС и НАТО уже давно обсуждают формат присутствия иностранных войск на Украине. По мнению некоторых западных журналистов, появлением натовских миротворцев на Украине — это невыполнимая задача, пишет RT. На прошедшем заседании альянса отправку войск одобрили только шесть участников, передает «Национальная служба новостей».

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Появление на территории Украины миротворческого контингента НАТО повлечет негативные последствия со стороны РФ. С таким заявлением выступил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. «Европейские ястребы уже ведут дело к возможности своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима <...>. Мы не раз повторяли — пока нас не хотят слышать — и еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов стран НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — отметил Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24». Ни для кого не секрет, что в ЕС и НАТО уже давно обсуждают формат присутствия иностранных войск на Украине. По мнению некоторых западных журналистов, появлением натовских миротворцев на Украине — это невыполнимая задача, пишет RT. На прошедшем заседании альянса отправку войск одобрили только шесть участников, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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