Зеленский попросил у Трампа комплексы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что закупка американских вооружений станет частью гарантий безопасности для Украины.
«У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО», — сказал Зеленский на встрече. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
По его словам, Украина сталкивается с трудностями при закупке оружия у США, особенно в сфере противовоздушной обороны. Он отметил, что ни одна европейская страна не располагает такими системами, как Patriot, которые сейчас крайне необходимы Киеву.
Президент США Дональд Трамп заявил, что за американское вооружение для Украины будет платить НАТО. Он также подчеркнул, что комплексы Patriot обеспечивают высокий уровень защиты, и пообещал предоставить Украине «очень хорошую защиту» и «очень высокий уровень безопасности».
В 20:15 по московскому времени в Вашингтоне начались переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это первая их личная встреча после инцидента в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Позднее к ним присоединятся лидеры Франции, Италии, Финляндии, Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. Основное внимание будет уделено вопросам урегулирования конфликта на Украине, территориальным компромиссам, проведению выборов и предоставлению Киеву гарантий безопасности.
