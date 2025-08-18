Трамп пообещал позвонить Путину сразу же после встречи с Зеленским

Трамп обещал перезвонить Путину
Трамп обещал перезвонить Путину Фото:
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить российскому коллеге Владимиру Путину сразу же после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. «Путин ждет моего звонка», — сказал Трамп в ходе встречи, которая проходит 18 августа в Белом доме.

