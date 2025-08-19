Администрация Трампа начала координацию действий России и Украины

Уже начата подготовка к трехсторонней встрече между США, Россией и Украиной
Уже начата подготовка к трехсторонней встрече между США, Россией и Украиной
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале координации между представителями его команды и руководством России и Украины. Как заявил Трамп, вице-президент Дж. Д. Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф уже взаимодействуют с Москвой и Киевом по вопросам предстоящих возможных встреч.

«Вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — говорится в заявлении штаба Трампа.

Дональд Трамп планирует провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в срок до конца августа 2025 года. Во время переговоров с европейскими главами в Белом доме президент США  провел 40-минутную телефонную беседу с лидером России.

