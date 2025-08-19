Трамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным по телефону, сообщил Ушаков
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным по телефону, сообщил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

«Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. [Она] продолжалась минут 40», — рассказал Ушаков на брифинге для журналистов. Его слова привел корреспондент URA.RU.

Путин в разговоре с американским коллегой отметил важность предпринимаемых им усилий для урегулирования конфликта на Украине. Они условились и дальше продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам.

Ранее в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, подробности которых официально не раскрывались. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги встречи в Москве и вопросы поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. [Она] продолжалась минут 40», — рассказал Ушаков на брифинге для журналистов. Его слова привел корреспондент URA.RU. Путин в разговоре с американским коллегой отметил важность предпринимаемых им усилий для урегулирования конфликта на Украине. Они условились и дальше продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам. Ранее в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, подробности которых официально не раскрывались. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги встречи в Москве и вопросы поддержки Украины со стороны международного сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...