Трамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.
«Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. [Она] продолжалась минут 40», — рассказал Ушаков на брифинге для журналистов. Его слова привел корреспондент URA.RU.
Путин в разговоре с американским коллегой отметил важность предпринимаемых им усилий для урегулирования конфликта на Украине. Они условились и дальше продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам.
Ранее в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, подробности которых официально не раскрывались. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги встречи в Москве и вопросы поддержки Украины со стороны международного сообщества.
