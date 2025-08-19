Журналистов обескуражил странный выход Стармера из Белого дома

Стармер: на встрече в Белом доме договорились о многом
Стармер прокомментировал итоги переговоров в Белом доме
Стармер прокомментировал итоги переговоров в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, покидая Овальный кабинет через Верхнюю пресс-зону Западного крыла и двери Колоннады у Розового сада, прокомментировал итоги переговоров с американским лидером. На вопрос CNN о том, о чем договорились стороны, он заявил, что достигнуто «многое». Об этом сообщают СМИ. 

«На вопрос CNN, о чем именно стороны договорились во время переговоров. Стармер ответил: „О многом“», — сообщает CNN.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп планирует организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф координируют инициативы по урегулированию между Россией и Украиной. 

