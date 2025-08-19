Обломки БПЛА упали на больницу в Волгограде: что известно к этому часу

Украина атаковала Волгоградскую область беспилотниками. Работали средства противовоздушной обороны. Обломки сбитых дронов упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения. Подробнее об ударе дронов ВСУ на регион — в материале URA.RU.
Массированная атака ВСУ
Средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Волгоградскую область. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова передали в официальном telegram-канале администрации области.
Пожар на крыше больницы и на НПЗ
На юге Волгограда загорелась крыша одного из корпусов больницы №16 из-за падения обломков БПЛА. На место выехали пожарные. Плановая медицинская помощь пациентам больницы оказывается в других отделениях. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
Ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Это было необходимо для обеспечения безопасности граждан во время полетов.
Через несколько часов запрет был снят. В период действия ограничений на запасной аэропорт ушел один самолет, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для безопасности полетов.
