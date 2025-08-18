Банк России выпустит памятные монеты к 50-летию Когалыма. Они будут сделаны из серебра и золота.
«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 граммов, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 миллиметров», — сообщила пресс-служба на сайте ЦБ. Золотая монета получит номинал 100 рублей с 999 пробой.
На лицевой стороне монет изображен герб России. На оборотной стороне трех рублей расположена скульптурная композиция «Слава труду», посвященная первооткрывателям когалымской нефти.
На сторублевой монете изобразили скульптурную композицию «Капля жизни», храм святой мученицы Татианы и городские дома. «Нижнюю часть монеты пересекает рельефная орнаментальная полоса», — уточняется в публикации.
