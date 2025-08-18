Школьники и студенты Челябинска имеют право на скидку в 50% на проезд в общественном транспорте, но со специальной транспортной картой. Сейчас самое время оформить или пополнить ее, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области.
«Приближается начало учебного года — самое время оформить или пополнить транспортные карты школьников и студентов в Челябинске. С такой картой учащиеся могут ездить в транспорте со скидкой 50%», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Транспортной картой могут пользоваться школьники с 1 по 11 классы в возрасте до 18 лет и студенты колледжей и вузов (очная форма обучения на бюджетной основе). При этом школьник или студент должны быть прописаны в Челябинске или иметь временную регистрацию.
Чтобы оформить карту, нужно обратиться в пункты выдачи и пополнения транспортных карт МУП «Служба организации движения». С собой нужен документ, удостоверяющий личность учащегося, справка с места учебы, СНИЛС, документ, подтверждающий проживание в Челябинске. Если карту для ребенка оформляет родитель или опекун, ему тоже нужно будет предъявить паспорт. На месте или заранее потребуется оформить соответствующее заявление.
Транспортные карты действуют шесть месяцев с момента последнего пополнения. Чтобы активировать карту, которой давно не пользовались, и она заблокирована, достаточно пополнить ее на любую сумму. Пополнение транспортных карт для школьников и студентов доступно в отделениях Челябинвестбанка, а также онлайн через сервис Сбербанка или систему «Город».
